Abraçados na praia: foi assim que começou o romance de Carla Andrino e Mário Rui há 40 anos

Marta Andrino, filha de Carla Andrino e Mário Rui, partilhou uma foto dos pais de há 40 anos, quando começou a sua história de amor.

Foi há precisamente 40 anos que a atriz Carla Andrino e o maestro Mário Rui se conheceram na noite de Santo António e iniciaram a história de amor.

Para assinalar a data, a filha Marta Andrino usou as redes sociais e mostrou uma foto rara dos pais com uma declaração.

Na imagem, vê-se Carla e Mário, jovens, abraçados na praia. “Há 40 anos começava esta história de amor”, começou por escrever a atriz da novela da noite da TVI “Festa é Festa”.

“Na véspera de Santo António de 1983 o Mário e a Carla conheceram-se e resto é a vida a acontecer cheia de aventuras”, recordou.

E por muitos anos de cumplicidade, a filha parabeniza os pais. “Em 2023 a história continua… Parabéns, meus pais mais lindos e melhores do mundo. Amo-vos muito”.

Apesar da imagem ser rara, não é a única. No início deste ano, Carla Andrino publicou uma fotografia do casal jovem. Para celebrar os 37 anos de matrimónio, a atriz partilhou nas suas redes sociais uma imagem do casamento de ambos.