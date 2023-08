Acabou: Carolina Loureiro e Fernando Pires estão separados

Mais uma relação que chegou ao fim. Um ano depois, Carolina Loureiro e Fernando Pires terminaram o namoro.

Este ano e o verão têm sido difíceis para as relações. Muitos foram os casais que já se separaram como Sara Matos e Pedro Teixeira ou Margarida Corceiro e João Félix. Desta vez, foi o namoro de Carolina Loureiro e Fernando Pires que chegou ao fim.

A notícia foi avançada pela revista “Caras” nesta quarta-feira, dia 9 de agosto. O casal esteve junto por um ano, após se apaixonarem nos bastidores da novela da SIC “Lua de Mel”.

Esta relação com Fernando Pires foi a única conhecida da atriz, após terminar o namoro de dois anos com o cantor Vítor Kley. Ao contrário do relacionamento com o artista brasileiro, Carolina manteve-se discreta na relação com o ator. Assim como a rutura.

A atriz encontra-se a gravar, neste momento, a nova novela da SIC “O Preço da Fama”. Além de Carolina Loureiro, o elenco também conta com Ângelo Rodrigues, Carolina Carvalho, Diogo Martins, Carlos Areia, entre outros.