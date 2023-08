“Acabou”. Chegaram ao fim as férias de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira esteve nos últimos dias por Ibiza, o seu segundo destino de férias, com amigos. Mas os momentos de descanso terminaram.

Tudo o que é bom acaba e as férias não duram para sempre. Há que regressar ao trabalho. E parece que é isso que Cristina Ferreira irá fazer.

A apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI esteve nos últimos dias por Ibiza, com amigos, a aproveitar momentos de muita alegria, animação e também descanso, perto do mar. Entretanto, as férias acabaram.

“Oh babe… acabou”, começou por escrever numa publicação das redes sociais, na qual, partilhou um álbum com algumas fotografias da viagem.

“Podia dizer tanta coisa, não dá. Há uma certeza: nenhum de nós se vai esquecer desta semana. Nem a tripulação”, completou.

Durante as férias por Ibiza, a diretora de entretenimento e ficção da TVI foi mostrando e documentando os momentos passados com os amigos, entre eles Bruno Cabrerizo e Sofia Ribeiro.

Cristina chegou a desabafar e elogiar aqueles que a rodeiam. “Estou aqui a rever os ‘stories’ e deu-me muita vontade de vos dizer a sorte que tenho. Tenho as melhores pessoas comigo. No trabalho e na vida. São elas que me dão leveza à vida. Eu sou mesmo feliz. Até a nossa tripulação é a melhor. Energia cria energia. A felicidade contagia”, escreveu.

Além disso, recorde-se que a apresentadora também fez uma brincadeira, durante a viagem, na qual simulou um “reality show”, ao qual apelidou “BB Ibiza”.