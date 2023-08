“Achava que a minha vida ia ficar por ali”. Catarina Gouveia desabafa sobre a maternidade

Catarina Gouveia marcou presença no festival MEO Sudoeste, que decorre na Zambujeira do Mar, e recorreu às redes sociais para fazer um desabafo.

Catarina Gouveia e Helena Costa rumaram até à Zambujeira do Mar, no Alentejo, para assistir ao concerto da Ludmilla, que aconteceu no festival MEO Sudoeste. Nas redes sociais, Catarina Gouveia, que foi mãe da pequena Esperança há um ano, fez um desabafo acerca da maternidade.

“Há um ano, estava com uma bebé de dois meses nos braços e achava que a minha vida ia ficar por ali. Era engolida pela ansiedade, de cada vez que me distanciava daquela bebé tão pequena e frágil. Ela era a minha paz por ter a certeza de que eu era a paz dela”, escreveu.

Mais à frente, Catarina explicou que, na maternidade, “os dias são longos e os anos são curtos”: “Um ano voou e eu senti-lhe o voo. Aos poucos, fui-me despedindo daquela minha bebé tão pequenina, aninhada no meu peito a maior parte dos dias. Hoje, vejo uma bebé sempre de olho atento, curiosa, desperta e sobretudo, disponível para o mundo que a rodeia”.

“Assim como eu: uma mãe mais disponível para voltar a ser a miúda de quem tanto sentiu falta. Voltar a ser aquela miúda que dá a mão a uma amiga e vai curtir a energia deliciosa do seu festival favorito de verão. Voltar a ser a miúda que pode (e deve) dar-se a oportunidade de viver várias mulheres, numa só”, rematou.

No vídeo publicado pela atriz, era possível ver as duas amigas divertidas de mãos dadas e a dançar ao som da música que ecoava no recinto.