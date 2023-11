Acusado de agressão sexual, vocalista dos Guns N’ Roses terá “amarrado” ex-modelo

Axl Rose, vocalista dos Guns n’ Roses, está a ser acusado de agressão sexual. Caso ter-se-á passado no final dos anos 80 e o artista terá “amarrado” uma ex-modelo.

Axl Rose terá “amarrado” uma ex-modelo num quarto de hotel em 1989 e praticado sexo sem consentimento. Esta é parte da acusação da antiga manequim Sheila Kennedy, à qual a revista “Rolling Stone” teve acesso.

Os dois conheceram-se numa discoteca em Nova Iorque, em 1989, e, já no quarto de hotel, Axl terá oferecido cocaína e álcool às convidadas. Quando a ex-modelo saiu da casa de banho, o líder da banda de Hollywood, em Los Angeles, “empurrou Kennedy contra a parede e beijou-a”.

“Kennedy achava Rose atraente e não se importou. Estava disposta a ter relações sexuais com ele se as coisas avançassem”, pode ler-se no processo.