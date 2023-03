Adelaide Ferreira volta a atacar Joana Marques

Adelaide Ferreira esteve à conversa com Júlia Pinheiro e voltou a atacar Joana Marques depois de ter sido uma das visadas do “podcast” da humorista.

Tudo aconteceu durante o vespertino “Júlia”, na SIC, esta quinta-feira, 23 de março, em que Adelaide Ferreira se mostrou “magoada”.

“Sempre gostei muito do povo. Eu sou muito para o povo. É uma coisa esquisita… Ai agora vão gozar comigo por causa do que se disse na Renascença. Aquela senhora que gosta de gozar com o que as pessoas dizem, que não percebe que as pessoas sentem as coisas, o que é genuíno e verdadeiro…”, afirmou.

Recorde-se que a intérprete concedeu uma entrevista a Manuel Luís Goucha, em novembro, que depois foi reproduzida e analisada pela radialista.