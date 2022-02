Adele brinca com a perda de peso: “Só pude trazer metade de mim”

Adele brincou, este sábado, com a sua perda de peso enquanto apresentava o programa de humor “Saturday Night Live!”.

A cantora britânica esteve como anfitriã convidada do mediático formato televisivo norte-americano. Durante a sua participação, a intérprete fez referência à mudança drástica de silhueta.

“Sei que estou muito, muito diferente desde a última vez que me viram. […] Mas, na verdade, por causa de todas as restrições impostas pela Covid-19… tive que viajar com pouca bagagem e só pude trazer metade de mim. E esta é a metade que escolhi”, disse, em jeito de brincadeira.

Ao longo desta transformação, Adele partilhou poucas fotografias nas redes sociais. Em agosto, a cantora surpreendeu os seguidores com uma fotografia em biquíni, mostrando as saudades que tinha do carnaval.