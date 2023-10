Adele confessa que deixou de beber: “No limite do alcoolismo”

Durante um dos seus espetáculos em Las Vegas, nos EUA, Adele revelou que parou de beber há três meses e meio e contou o porquê.

Mais uma vez, Adele subiu ao palco para mais um espetáculo da sua residência em Las Vegas, nos EUA. Durante a atuação, contou ao público presente uma decisão importante que tomou: deixar de consumir bebidas alcoólicas.

“Deixei de beber, se calhar, há três meses e meio”, começou por dizer a cantora, segundo a publicação “Daily Mail”. A artista confessou ainda achar “chato” deixar de beber. Contudo, revelou ainda que já havia consumido demasiado álcool ao longo dos anos.

“Estava literalmente no limite do alcoolismo durante grande parte dos meus 20 anos, mas sinto muita falta”, acrescentou.

Durante a sua confissão, Adele interagiu com os espetadores e brincou com um deles: “Aproveite o seu whiskey. Estou com muita, muita inveja”.

Além de abdicar do álcool, a cantora também revelou ter diminuído no consumo de cafeína.