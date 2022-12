Adepta croata “aquece” as redes sociais durante o Mundial

Ivana Knöll é uma adepta croata, que reside em Miami, nos Estados Unidos, e tem dado que falar durante os jogos do Mundial de Futebol no Catar, que decorre até 18 de dezembro.

Depois de dois jogos na competição, a Croácia é líder do grupo F e prepara-se para jogar o terceiro encontro da fase de grupos, com Marrocos, esta quinta-feira, 1 de dezembro, às 15.00 H.

No entanto, apesar da performance da seleção croata, as redes sociais “aqueceram” com Ivana Knöll nas bancadas. Durante as duas partidas da equipa, a influenciadora digital vestiu-se a rigor e deixou os fãs rendidos.

A federação croata de futebol destacou a adepta na rede social Twitter. Rapidamente, foram vários os elogios à influenciadora digital que apareceram na secção de comentários da publicação.