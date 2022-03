Admirador secreto? Cristina Ferreira começa o dia com presente especial

Cristina Ferreira começou o dia desta quarta-feira, 23 de março, com o presente enviado por um anónimo. A apresentadora mostrou-se rendida ao gesto.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI recebeu ramos de flores no seu escritório e ficou sem saber de quem são, tal como demonstrou no perfil de Instagram. No entanto, a comunicadora ficou contente com o presente.

“A vida é tão gira. Comecei o dia a receber flores. Não sei de quem são. Não importa”, escreveu Cristina Ferreira.

Na secção de comentários, a apresentadora Iva Domingues reagiu à surpresa da apresentadora. “Ai adoro!”