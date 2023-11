Advogada de Nuno Lopes contradiz defensor de A.M. Lukas e garante que ator teria de pagar para acusações de violação não avançarem

A advogada de Nuno Lopes desmente o defensor de A.M. Lukas e confirma que o ator teria de avançar com uma proposta monetária para as acusações de violação não avançarem.

Depois de Nuno Lopes se ter defendido, nesta terça-feira, das acusações de violação por parte da guionista e realizadora A.M. Lukas, a advogada do ator vem agora confirmar que os advogados da norte-americana exigiram uma compensação financeira para o caso não avançar.

O comunicado da advogada Rute Oliveira Serôdio, ao qual a N-TV teve acesso, surge na sequência das declarações do defensor Michael J. Willemin, da firma Wigdor, à CNN Portugal. “Lukas nunca propôs qualquer quantia monetária para resolver este assunto, e também nunca propôs manter nada confidencial em troca de dinheiro”.

Rute Oliveira Serôdio tem outra versão. “A Sra. Lukas, através do seu referido advogado, no dia 6.11.2023 informou-me via email, após me ter dito que durante o fim de semana revelaria a quantia que a cliente pretendia receber, que a Sra. Lukas pretendia que fosse o Nuno Lopes a avançar com uma proposta de quantia monetária”.

“Confirmo que foi apresentada como uma condição para evitar que a ação fosse interposta”, acrescenta Rute Oliveira Serôdio. “Ficou muito claro para todos, que a ação seria tornada pública se o Nuno Lopes não indemnizasse a Sra. Lukas, e que publicidade seria dada à mesma, como foi”.

“O Nuno Lopes recusou negociar, como já referido por ele. Não assume culpa alguma, nem

pagará qualquer valor. Prefere defender o seu bom nome e honra, o que fará em Tribunal, ainda que no Tribunal Federal de Nova Iorque com os custos materiais inerentes”, conclui a advogada.