Afastado dos holofotes, Bruce Willis posa ao lado da filha

Esta quarta-feira, dia 15 de novembro, Talullah Willis, filha de Bruce Willis partilhou fotografias, nas quais surge com o pai.

Bruce Willis está afastado dos holofotes já há bastante tempo. Algumas atualizações da sua saúde vão sendo reveladas, pela filha ou por Demi Moore, mas pouco se vê do astro de Hollywood.

Contudo, esta quarta-feira, dia 15 de novembro, Talullah Willis, filha do ator partilhou algumas fotografias nas redes sociais. Nos registos, posa com o pai. “És todo o meu coração e estou tão orgulhosa de ser a tua Tallulah Belle Bruce Willis”, escreveu na legenda.

De relembrar que Bruce Willis sofre de uma demência frontotemporal, condição que evoluiu de uma afasia, doença que afeta a fala. Recentemente, um dos mais atuais episódios da saúde do ator foi com Demi Moore, mãe das suas três filhas e com quem foi casado por dez anos. A atriz visitou o ator após algumas semanas fora e o ator não a reconheceu.