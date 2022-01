Afinal, Cristina Ferreira não cortou o cabelo… mas há um segredo

Cristina Ferreira revelou que, afinal, não cortou o cabelo, depois de ter brilhado com o novo visual na última gala do “Big Brother Famosos”.

Surpreendeu tudo e todos ao aparecer com um cabelo mais curto no passado domingo, na mais recente gala do “Big Brother Famosos” mas, afinal, Cristina Ferreira não cortou o cabelo, mas usou um truque, com a ajuda da profissional que cuida do seu visual, Inês Franco.

“Este cabelo tem qualquer coisa como 354 ganchos porque eu continuo com o meu tamanho normal mas a Inês conseguiu pô-lo assim”, referiu a diretora de Ficção e Entretenimento nas redes sociais.

A gala do “Big Brother Famosos” acabou por ser o líder do dia, com quase 1,5 milhões de telespetadores perto das 23 horas e, poucos dias depois, a TVI ganhou mesmo o dia, para satisfação de Cristina Ferreira.

Neste sábado, como é habitual em todos os fins de semana, Cristina Ferreira foi ver o mar. “Pensei em ir ao banho hoje. Mas acho melhor não. Está ligeiramente frio”, brincou a apresentadora nas redes sociais.