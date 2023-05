Afinal foi só o aquecimento: Despedida de solteira de Mel Jordão era “fake”

Depois de ter partilhado vários momentos da despedida de solteira, Mel Jordão revelou que tudo não passou de uma brincadeira das madrinhas.

Mel Jordão fez as malas e rumou até ao Algarve, onde iria apanhar um avião para o destino final: “Esta é a parte gira de todo o processo. Estou a ir apenas, não sei para onde, nem quanto tempo, nem com quem, porque não sei se todas as pessoas que eu adorava que estivessem presentes se vão poder ir”, comentou com os seguidores nas redes sociais.

Contudo, quando chegou ao aeroporto, deparou-se com o cenário diferente daquele que estava à espera.

Este domingo, 21 de maio, relatou numa publicação no Instagram que a despedida de solteira era “fake”, a verdadeira ainda está por acontecer. Tudo não passou de uma brincadeira das madrinhas de casamento da influenciadora: “Como descrever esta despedida de solteira? Ponto de encontro no aeroporto, pensei: ‘Yeees, lá vamos nós viajar’. Vendaram-me, voltas e mais voltas, entrei num carro, depois num barco, com uma equipa de piratas à nossa espera”, começou por contar a noiva de Diogo Piçarra na legenda.

“Passamos uma bela tarde a fazer jogos, mas faltavam os meus amigos da vida toda e a desculpa era sempre: ‘Não conseguiram mesmo vir’. Eu ia perdendo o brilho. Vestimo-nos e fomos até um restaurante mexicano sob o pretexto de: ‘Querem oferecer-nos uma bebida’. Chegamos e estavam algumas amigas minhas, mas não estavam todas. Não era a despedida que tinha planeado porque queria mesmo mesmo ter viajado, apesar de estar com as pessoas que mais amo, a verdade é que estava triste”, continuou.

“A meio do jantar recebo mais uma pista: ‘You said oui, we said ups’. Tinha sido toda uma despedida de solteira fake. Fizeram-me acreditar que ontem tinha sido O dia, mas o melhor está ainda por vir”, rematou.

Mel Jordão e Diogo Piçarra têm casamento marcado para o dia 3 de setembro. O casal já tem uma filha em comum, Penélope, de três anos.