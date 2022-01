Afonso Lopes revela ter-se envolvido com Júlia Palha

Afonso Lopes revelou, esta terça-feira, que já se envolveu com a Júlia Palha e que mantém uma amizade de longa data.

O ator sentou-se na cadeira do programa “Snooze”, da Mega Hits, para falar com os locutores Maria Seixas Correia e Conguito. Depois da conversa, foi altura de jogar ao “Cala-te Boca”.

Durante a rubrica, quando questionado sobre um possível envolvimento com Júlia Palha, o intérprete foi perentório: “Sim, já estive com ela. Somos amigos há algum tempo e houve uma vez que a coisa se deu.”

“Ela é muito gira, super fixe, portanto, não tenho vergonha nenhuma em dizer que estive com ela, mas com um enorme respeito”, prosseguiu, depois de explicar que a atriz da TVI agora namora com um grande amigo seu.

Nesta conversa, Afonso Lopes explicou ainda que se tivesse de escolher uma atriz para namorar optaria por Alba Baptista, que esteve nomeada para o Prémio Revelação da XXIV Gala dos Globos de Ouro, este ano.

