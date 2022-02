Em recuperação, Afonso Pimentel recorda acidente: “Parti o braço quando fui abalroado”

Afonso Pimentel recorreu às redes sociais para recordar o dia em que sofreu um acidente na neve que lhe valeu um braço partido.

O ator revelou, no perfil de Instagram, que se encontra numa fase de recuperação que tem sido longa depois de ter partido o braço há um mês num acidente. Agora, o intérprete já voltou a conduzir e a fotografar.

“Parti o braço quando fui abalroado num acidente na neve faz um mês e uma semana. Seguiram-se semanas com o braço imobilizado, com o corpo a comer músculo e dores muito chatas. Ainda se prevê uma recuperação longa para ver se não fico com uma estação meteorológica no ombro”, contou.

“Só ontem comecei a conduzir carro, dois dias antes fui ter com o Miguel Ângelo que me andava a desafiar para fotografar com algumas peças ditas ‘mais femininas’. O Projeto chama-se ‘(WOW)Man’ e esta é uma das que mais gosto. Voltar a trabalhar com o corpo neste fase de recuperação foi desafiante mas sobretudo terapêutico! Obrigado, Miguel!” rematou.

Na caixa de comentários Carolina Loureiro, Diogo Branco, Sofia Aparício, Joana Seixas e Sandra Celas foram algumas das caras conhecidas que deixaram mensagens de melhoras ao intérprete.