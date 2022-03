Afonso Pimentel recorda acidente de moto e abandono à beira da estrada

Afonso Pimentel, ator da SIC, esteve na RFM e lembrou o acidente de moto a caminho do Alentejo e a fuga de um condutor alcoolizado.

Tinha apenas 17 anos e já era um apaixonado pelas duas rodas. Afonso Pimentel, o “Toni” da novela da noite da SIC “Nazaré”, contou no programa “Wi Fi”, da RFM, um susto que apanhou na moto, quando teve um acidente com um condutor alcoolizado.

“Apanhei dois gajos que iam de carro à minha frente, alcoolizados”, começou por lembrar. “Num momento de distração em que olhei para o conta-quilómetros, porque estava a entrar numa localidade, hesitei e o carro travou. Perdi o controlo da mota e fui cuspido por cima do carro”.

“O senhor sai, completamente alcoolizado, queria agredir-me. Pego no telefone para chamar a Polícia e o gajo foi-se embora. E deixou-me lá, com a mota, no chão… é crime”, concluiu Afonso Pimentel.