Afonso Vilela partilha receitas com os seguidores

Afonso Vilela aceitou o desafio. Todas as sextas-feiras, o ator terá de pegar em ingredientes que as pessoas possam ter na dispensa e criar um prato com um toque de chef.

O intérprete e manequim também vencedor do programa de cozinha “Masterchef Celebridades” tem colaborado com o Mar Shopping, com a partilha de receitas nas redes sociais.

Todas as sextas-feiras de abril, às 15h, Afonso Vilela vai mostrar no Facebook do Mar Shopping Matosinhos, receitas com ingredientes que todos temos na despensa, mas com um toque ‘a la chef’.

Na próxima sexta-feira, a iguaria escolhida é feijoada de bacalhau.

