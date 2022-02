Ágata namora com tarólogo Rui Pereira

Ágata está a namorar com o tarólogo Rui Pereira. A novidade foi confirmada pelos comentadores da rubrica “Crónica Social” (TVI) Cinha Jardim e Flávio Furtado.

Depois de se ter divorciado do empresário flaviense Francisco Carvalho no final do ano passado, a imprensa já tinha adiantado que a cantora tinha encontrado o amor novamente ao lado de Rui Pereira. Agora, eis que chega a confirmação.

Durante o programa das manhãs da TVI “Você na TV!”, Manuel Luís Goucha questionou Cinha Jardim e Flávio furtado sobre a existência deste namoro.

“Há e é assumido”, disse a comentadora. “A Ágata está feliz e contente e está numa fase muito feliz da sua vida”, adiantou o comentador.

Recorde-se que a artista revelou, numa entrevista a Júlia Pinheiro, na SIC, que terminou o relacionamento de mais de duas décadas com o empresário musical por este ter estado alegadamente envolvido com outra mulher.

