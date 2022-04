Ágata recorda cancro na bexiga: “Já andava com uns problemas há algum tempo”

Ágata recordou, esta terça-feira de manhã, 30 de março, o cancro na bexiga que enfrentou em 2018. A cantora revelou que não detetaram o tumor logo à primeira.

A cantora foi uma das convidadas do programa “Dois às 10”, da TVI. Durante a entrevista com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, a intérprete contou o momento em que foi diagnosticada com bexiga hiperativa, de forma errada.

“Já andava com uns problemas há algum tempo e achava que não era normal ir frequentemente à casa de banho e fui ao médico. Fiz uma ecografia e não sei o que ele viu que me disse que tinha apenas uma bexiga hiperativa”, contou a artista.

Durante algum tempo, enquanto tomava a medicação recomendada, Ágata adiantou que se sentia bem. No entanto, a cantora começou a sentir, novamente, vontade de ir à casa de banho.

“Voltei de novo a ir à casa de banho. Até que fui a uma feira alternativa e encontrei a Dina e quis fazer este teste [de ressonância quântica]”, explicou, referindo que voltou a fazer exames médicos: “Fui a um outro médico e detetou-se depois de uma biópsia que eu fiz que realmente tinha um tumor.”