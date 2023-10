Ágata relembra o irmão: “Quero acreditar que a luz que te envolve é de amor”

Após ter chorado a morte do irmão em dezembro do ano passado, Ágata recorreu às redes sociais para relembrar o familiar.

Foi há quase um ano que Ágata perdeu o irmão: nas redes sociais, a intérprete do tema “Comunhão de Bens” deixou um desabafo.

“Quero acreditar que estás na paz do Senhor, quero acreditar que a luz que te envolve é de amor. Tenho saudades tuas, muitos são os momentos que te recordo… momentos bons e outros que sempre ultrapassei e fiz por esquecer”.

“Não é uma questão de falta de personalidade é apenas aquela vontade que trago sempre no meu peito a de saber perdoar, refilavas mas no fundo estavas sempre pronto para me ajudares”, escreveu ainda.

“Faço por não chorar porque sei que um dia nos vamos encontrar. Se as pessoas parassem para pensar… estamos aqui numa luta constante de sobrevivência e o melhor que levamos deste universo é viver em paz e amor, não adianta fazer guerra, não adianta tanta cobiça, tanta maldade fica cá tudo. Vamos de mãos vazias”.

“Tenho pena de não ter a capacidade de muitos para fazer grandes coisas… Mas Deus sabe o que me vai no coração. Quantas vezes penso em ti… Quando me disseste ‘ainda bem que foi a mim e não a ti, fazes mais falta aqui nesta vida do que eu’. Quem determina isso é Deus… Acredita enquanto eu aqui estiver a tua filha será minha protegida descansa em paz, nada lhe vai faltar”, concluiu.