Ágata revela que era capaz de entrar no “Big Brother Famosos”

Ágata foi a última convidada da rúbrica “Cara Podre”, na RFM, e revelou que estaria disponível para entrar no “reality show” “Big Brother Famosos”.

A voz de “Comunhão de Bens” confessou que era capaz de aceitar o desafio de entrar para a “casa mais vigiada do país”, mas com algumas regras.

“Era [capaz], então não era! Se me pagassem muito bem, sim! Uma semana, só uma semana”, começou por dizer.

“Mas com muitas condições, muitas regras: uma caminha só para mim, uma casa de banho só para mim. Em off claro. Nada de piscinas porque não sei nada e não me ia expor porque sou muito branquinha, não é por mais nada porque eu ainda tenho a minha silhueta no sítio”, acrescentou.

No que diz respeito ao dinheiro a cantora afirmou: “Não sei, teriam que me fazer uma belíssima oferta. Eu queria comprar um pequeno T0, agora façam contas”.