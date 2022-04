Agir declara-se à mulher em dia de festa: “Este raio de sol completa mais uma primavera”

Agir assinalou publicamente o aniversário da mulher, Catarina Gama, com uma dedicatória nas redes sociais.

A médica dentista completa, esta segunda-feira, 15 de março, mais um ano e, para celebrar a data, o artista partilhou no próprio Instagram uma declaração de amor.

“Hoje, este raio de sol completa mais uma primavera. Quase a chegar a uma idade em que se torna indelicado revelar a mesma (acho que é mais da cabeça dela). Amo-te”, pode ler-se na publicação, na qual partilhou duas fotografias da mulher.

Também a mãe do cantor, a atriz Helena Isabel, assinalou a data com uma publicação no Instagram. “Parabéns, querida e doce Catarina. Que tenha toda a felicidade que merece. ‘Para a vida toda’”, lê-se.

De recordar que Agir e Catarina Gama trocaram alianças no dia 8 de setembro de 2017.