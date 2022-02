Agir sobre Helena Isabel: “Amo-te muito, mãezota”

Agir está em clima de festa, pois a mãe, Helena Isabel, celebrou mais um ano, este domingo, 6 de fevereiro. “A melhor mãe do mundo”, afirmou.

O cantor recorreu ao perfil de Instagram para assinalar a data em que a atriz festeja os 70 anos. A voz do tema “Partes-me o Pescoço” partilhou uma série de fotografias da sua infância, em que surge ao lado da progenitora.

“Esta jeitosa faz anos. Na casa dos 40, claro”, começou por brincar. “Aquela mulher que, vendo-me no lixo, ao relento, me trouxe para casa e cuidou de mim até aos dias de hoje. A melhor mãe do mundo. Amo-te muito, mãezota”, prosseguiu.

Na caixa de comentários foram vários os famosos que deixaram uma mensagem de parabéns à atriz. “Parabéns, Helena!” disse Cifrão. “Mãe querida. Parabéns, querida Helena!” comentou Paula Lobo Antunes.

Já Nuno Markl escreveu: “Parabéns à tua mãe, por quem o tempo decidiu deixar de passar há uns 40 anos e não creio que o tempo vá mudar de ideias”.