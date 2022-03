Agir lembra Festival da Canção com fotografia de 15 anos

Agir recordou a sua participação, como intérprete, no Festival RTP da Canção, há 15 anos, com a partilha de uma fotografia muito especial.

O cantor, de 33 anos, publicou, esta segunda-feira, 7 de março, uma imagem sua de quando participou no certame de música com o tema “Dá-me a Lua”, que lhe valeu o quarto lugar.

“Há 15 anos, em 2007, o Festival foi assim. Hoje, às 21:00, será assado. Espero que gostem”, escreveu.

Atualmente, o cantor voltou a participar no festival mas no papel de compositor de uma as músicas que está a concurso este ano. “Corpo de Mulher” foi o tema assinado por Agir e que contou com a interpretação de Milhanas.