Agir surpreende os fãs com fotografia antiga

O músico Agir foi ao baú das recordações e surpreendeu os fãs ao partilhar, nas redes sociais, uma fotografia da adolescência.

O artista surgiu irreconhecível num “tesourinho” publicado pelo próprio, na quinta-feira, na conta oficial de Instagram. Ao lado da mãe, a atriz Helena Isabel, Agir mostrou-se visivelmente mais novo, com o cabelo mais comprido do que o habitual e com menos tatuagens.

“Eu em Jim Morrison”, escreveu na descrição da publicação, destacando as semelhanças com o cantor americano.

Os fãs mostraram-se surpresos com a fotografia e, na caixa de comentários da publicação, não faltaram reações de surpresa. “Tão diferente”, “Olá, Juventude”, “Tão diferente”, “Que cabelões”, foram algumas das mensagens enviadas a Agir.

Agir é fruto da relação entre Paulo de Carvalho e Helena Isabel. Recorde-se o pai do músico contribuiu para o 25 de abril de 1974 com a interpretação do tema “E Depois do Adeus”, a senha para as tropas se prepararem e estarem a postos, antes de saírem, mais tarde, dos quartéis, ao som de “Grândola, Vila Morena”, de Zeca Afonso.

LEIA TAMBÉM: