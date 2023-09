Agora as lágrimas são de felicidade: Rita Pereira recebe família no Brasil

Depois de ter chorado ao partir para o Brasil com o objetivo de gravar a nova novela, Rita Pereira voltou a emocionar-se com a chegada da família ao Rio de Janeiro.

Uma mulher e atriz de coração cheio. No Brasil, há semanas, para gravar o “remake” da novela “D. Beija”, Rita Pereira voltou a emocionar-se ao receber a família: o filho, Lonô e o marido, o produtor musical francês Guillaume Lalung. Foi o recuperar das lágrimas mas, agora, de felicidade, uma vez que, no Rio de Janeiro, todo o clã já “caiu” na praia.

“Chegando e arrasando! Bem-vindo ao Brasiuuuu, Lonô”, escreveu a artista da TVI nas redes sociais como legenda de diversas fotos, numa das quais Lonô aparece de óculos espelhados e a beber uma água de coco.

Recorde-se que Rita Pereira não evitou as lágrimas quando viajou para o outro lado do Atlântico no início deste mês.