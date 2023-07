“Água pela barba”: novo negócio de Cristiano Ronaldo já dá polémica

Nutricionista espanhol refuta os supostos benefícios da marca de água lançada por Cristiano Ronaldo. “Poder antioxidante é nulo” e “pode estar à margem da legalidade”.

Foi apresentada, com “pompa e circunstância”, na Gran Via, em Madrid, Espanha, há cerca de um mês: a Ursu9, a marca de água engarrafada de Cristiano Ronaldo, descrita como “mineral, alcalina e antioxidante”, é agora desmistificada por um nutricionista espanhol, que garante que este produto, que terá tido um investimento de dez milhões de euros do jogador do Al-Nassr e da Seleção Nacional, é igual às outras águas.



Num artigo publicado ontem na página online do jornal “El País”, intitulado “As mentiras por detrás da água mineral de Cristiano Ronaldo”, Juan Revenga Frauca diz logo ao que vem nas primeiras linhas: “Os benefícios para a saúde que vende Ursu9, a marca de água apadrinhada pelo futebolista, são mais do que duvidosos. Não é ‘antioxidante’ e a sua alcalinidade não serve para nada”.



Sobre a primeira característica, Frauca garante que o poder antioxidante da água é nulo. “Se utilizarmos água destilada, o poder antioxidante é nulo e muito próximo do zero como qualquer outra água, seja ela de torneira, engarrafada, com este pH ou qualquer outro”.



O nutricionista, que aborda ainda as questões de saúde “hilariantes” defendidas pela atriz Gwyneth Paltrow ou “o abraço de Lionel Messi à pseudociência”, vai mais longe e escreve que “Cristiano promove uma água com alegações de saúde que, muito provavelmente, estão à margem da legalidade”.



“Muitas pessoas ficam surpreendidas quando se sugere que os estudos científicos são inúteis, mas é verdade. Seja porque as abordagens metodológicas são deficientes, porque a conceção é inadequada, ou porque há interferência dos patrocinadores”.



Finalmente, Juan Revenga Frauca não só dá uma “alfinetada” na promoção da Ursu9 – o vídeo promocional, que foi apresentado como gravado em Espanha, será, afinal, de uma cascata… do concelho de Arganil, no nosso País -, como garante que se pode encontrar uma água igual do CR7 – mas sem o mesmo glamour -, mais barata: “Nas garrafas de 1,5 litros da Auchan, cada litro sai a 0,26 euros, mas a água Ursu9, com mais ‘glamour’, fica a 0,51 euros o litro”.



Cristiano Ronaldo, que na apresentação da Ursu9 se fez acompanhar pelo nutricionista Aitor Sánchez, recorreu às redes sociais para divulgar mais um lançamento de uma marca, a que se juntam às já existentes de roupa interior, óculos, calçado e perfumes: “Estamos a cumprir um dos meus sonhos antigos e algo que é possível beber da essência da vida e saúde e que teve um papel fundamental na forma como sou hoje. Esta é a ursu9 alcalina e antioxidante”, justificou.