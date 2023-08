Ainda de férias, Maria Botelho Moniz troca de destino

Maria Botelho Moniz e o noivo estiveram a aproveitar uns dias a sul do país. Contudo, a apresentadora já mudou de lugar, ainda dentro de Portugal.

Com as altas temperaturas que se têm feito sentir, Maria Botelho Moniz e o seu noivo, Pedro Bianchi Prata, tiraram mais uns dias de férias. A apresentadora esteve um período no Algarve, porém, já trocou de localização.

“Viramos costas ao sul e chega a hora de rumar ao norte”, escreveu, nas redes sociais. O novo destino de férias ainda é dentro de Portugal. O casal escolheu o Douro.

“Eu sei que fotografias na horizontal rendem menos, dizem que é do algoritmo ou isso. E sei que publicações de paisagens dão menos likes do que aquelas em que nos mostramos, ou do que aqueles posts fofinhos com bebés e gatinhos. Mas caramba, esta tinha de ficar aqui”, começou por escrever.

“Acho que é o postal perfeito do que o nosso cantinho à beira-mar plantado tem para oferecer. Olá, Douro. Já tinha saudades tuas”, continuou, revelando o novo destino, acompanhado de uma fotografia da paisagem do Douro.

A apresentadora da TVI está à espera do seu primeiro filho com o seu noivo, que celebrou o seu aniversário recentemente.