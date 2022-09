Ainda os dentes da filha: Helena Coelho faz esclarecimento após mensagens de seguidores

Após uma publicação em que Paulo Teixeira, companheiro de Helena Coelho, surge a ensinar a filha, Íris, a lavar os dentes, a “influencer” foi surpreendida com um grande volume de mensagens dos fãs.

No vídeo publicado por Helena Coelho o companheiro surgia a explicar à menina como se lavam os dentes. Contudo, o pai da criança usou uma escova elétrica para simular o movimento de lavagem dos dentes com uma escova manual, algo que deixou os seguidores com dúvidas.

“Devido às centenas de mensagens que recebi sobre o Paulo estar a usar uma escova elétrica com movimentos de uma escova manual: a escova estava desligada, o Paulo não estava verdadeiramente a lavar os dentes. O Paulo estava a fazer movimentos com a escova para a íris agir por imitação e ir aprendendo como fazer”, começou por escrever a influenciadora.

“Não sejam o tipo de pessoas que me enche a caixa de mensagens por causa disto. Mas sejam o tipo de pessoas que lava os dentes aos filhos desde que eles têm efetivamente qualquer dente”, rematou.