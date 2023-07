Ainda pela Ásia, João Baião ruma a novo destino de férias

O apresentador João Baião está de férias. Esteve pela Tailândia e rumou a um novo destino, ainda por países asiáticos.

Do outro lado do mundo, João Baião tem aproveitado as suas férias para explorar. O apresentador da SIC escolheu a Ásia para desfrutar do melhor que o continente lhe tem para oferecer.

João Baião esteve pela Tailândia, em Bangkok. Foi o seu primeiro destino da lista. Mas, entretanto, já trocou o país. Agora, o apresentador encontra-se no Vietname.

Ainda por terras asiáticas, João tem partilhado muitos registos dos seus momentos de férias. “‘Bom dia, Vietname’… Olá meu querido Portugal!”, escreveu na publicação na qual se mostra, pela primeira vez, no país do sudeste asiático.

Antes de ir de férias, o apresentador da SIC comemorou o terceiro aniversário do programa “Casa Feliz”, do terceiro canal, o qual conduz em conjunto com Diana Chaves. “Três anos de ‘Casa Feliz’, três anos de uma experiência que tem sido maravilhosa. Três anos com uma equipa fantástica, convidados que nos fazem crescer, aprender e uma companheira maravilhosa”, escreveu o apresentador no Instagram.