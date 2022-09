Alberta Marques Fernandes e Nuno Santos reencontram-se em Inglaterra

Dois dos primeiros rostos da SIC, Nuno Santos e Alberta Marques Fernandes reencontraram-se em Inglaterra para a proclamação do rei Carlos III.

As estações de televisão enviaram vários jornalistas para fazer a cobertura dos dias de mudança em Inglaterra, com a morte de Isabel II e a proclamação do filho, Carlos III. A SIC enviou Clara de Sousa, a RTP Alberta Marques Fernandes e, pela CNN Portugal, o diretor Nuno Santos é um dos jornalistas no terreno.

Estes dois últimos reencontraram-se nos últimos dias em Londres, como mostra esta imagem captada à frente do Palácio de Buckingham. Recorde-se que Alberta Marques Fernandes e Nuno Santos estiveram na fundação da SIC.

“Vai fazer agora 30 anos … dois miúdos, e outros mais, tinham um sonho, o mais belo de todos”, escreveu Nuno Santos nas redes sociais.

“Tanto tempo depois, com marcas da caminhada, vitórias e derrotas, ainda aqui estamos com o mesmo prazer e o mesmo empenho. Um beijo para a minha amiga Alberta Marques Fernandes”, concluiu o diretor de Informação da TVI e da CNN Portugal.