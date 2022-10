Aldo Lima volta a subir a palco com nova peça

Aldo Lima está de regresso aos palcos com uma nova peça de teatro e desta vez divide o estrelato com José Pedro Gomes.

“Pela Ponta do Nariz” é o nome da obra que vai entrar em cena a partir do dia 27 de outubro, no Teatro Villaret, em Lisboa.

“A peça conta a história de um recém-eleito primeiro-ministro atormentado por uma incapacitante comichão no nariz sempre que tenta discursar. Incapaz de conter a vontade irreprimível de se coçar e confrontado com a forte possibilidade de se expor ao ridículo perante o país inteiro, não lhe resta alternativa senão recorrer aos serviços de um prestigiado psiquiatra”, pode ler-se na nota de imprensa.

“À medida que o tempo vai passando os segredos começam a vir à tona e os dois homens deixam-se enredar numa divertida luta de poder”, conclui o comunicado.