Alec Baldwin estaria a apontar para a câmara quando disparou

“Joel afirmou que Alec estava sentado num banco de uma igreja e ele estava a praticar um tiroteio. Joel disse que estava a olhar por cima do ombro de Hutchins quando ouviu o que parecia um chicote e um estalo alto”, pode ler-se no documento.

O mesmo depoimento confirma ainda que a diretora de fotografia foi atingida no peito tendo-se queixado do estômago e agarrado na barriga, cambaleado e afirmado não sentir as pernas.

Recorde-se que o acidente aconteceu nesta quinta-feira, 21 de outubro, durante as filmagens do filme “Rust”, no Novo México.