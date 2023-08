Alec Baldwin pode enfrentar novo processo por homicídio

Após ter regressado ao “set” de gravações do filme “Rust”, Alec Baldwin pode ter de responder por homicídio acidental em tribunal.

O terror para Alec Baldwin parece não ter fim. Após terem sido retiradas as acusações criminais, relativas ao disparo fatal que ocorreu nas gravações de “Rust”, em 2021, e que vitimou Halyna Hutchins, Alec Baldwin pode regressar a tribunal para responder por homicídio acidental.

“Embora Alec Baldwin negue repetidamente ter puxado o gatilho, dados os testes, descobertas e observações relatadas aqui, o gatilho teve que ser puxado ou pressionado o suficiente para libertar a bala”, revelam os especialistas em armas de fogo Lucien Haag e Mike Haag, num relatório divulgado pela revista “People”.

Recorde-se que após o incidente que vitimou Halyna Hutchins e feriu o argumentista Joel Souza, Alec Baldwin esteve vários meses afastado das gravações, mas já havia regressado ao “set”.

Há uns meses, Alec fez um acordo com o marido de Halyna, Matt Hutchins, no qual estava previsto que as gravações seriam retomadas e que se manteriam os atores principais e o diretor, Joel Souza, que também ficou ferido no incidente ocorrido em 2021.