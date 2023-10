Alec Baldwin poderá, afinal, ser julgado por homicídio involuntário

Em 2021, a diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu com um tiro disparado por Alec Baldwin durante a rodagem de um filme. O ator poderá enfrentar acusações de homicídio.

Nas gravações do filme “Rust”, em 2021, a diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu com um tiro de uma arma disparada por Alec Baldwin. Segundo o Ministério Público dos Estados Unidos, um grande júri do Novo México – estado onde ocorreu a tragédia – irá decidir se o ator vai enfrentar novas acusações.

Durante as gravações, Baldwin segurava uma arma, quando esta disparou, resultando na morte da diretora e nos ferimentos do realizador Joel Souza. Apesar das acusações de homicídio involuntário terem sido retiradas em abril, o caso mantém-se ativo.

“Após uma extensa investigação nos últimos meses, surgiram factos adicionais que acreditamos demonstrarem que o senhor Baldwin tem culpabilidade criminal na morte de Halyna Hutchins e nos disparos contra Joel Souza”, afirmaram os procuradores Kari Morrissey e Jason Lewis.

“Acreditamos que o procedimento apropriado é permitir que um grupo de cidadãos do Novo México determine a partir daqui se deve ser julgado criminalmente”, disseram ainda.