Alec Baldwin vê acusações retiradas após morte em estúdio

Alec Baldwin viu retiradas as acusações criminais, relativas ao disparo fatal que ocorreu nas gravações de “Rust”, em 2021, e que vitimou Halyna Hutchins.

A decisão foi tomada pelos procuradores norte-americanos, que retiraram todas as acusações criminais por homicídio involuntário.

“Estamos satisfeitos com a decisão de arquivar o processo contra Alec Baldwin e encorajamos uma investigação adequada dos factos e circunstâncias deste trágico acidente”, referiram os advogados do intérprete em comunicado.

Recorde-se que os disparos que vitimaram a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriram o realizador do filme “Rust”, Joel Souza, ocorreram a 21 de outubro, de 2021. O disparo aconteceu durante a gravação de uma cena em que Alec Baldwin apontava um revólver Colt 45, no entanto, a arma estava carregada com munições reais.

A forma como estas munições chegaram ao local de filmagens ainda está por apurar. Alec Baldwin regressou ainda às filmagens do filme 18 meses após o acidente.