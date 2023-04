Alegado mal estar entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez é notícia em Espanha

A popularidade de Georgina Rodríguez e a exibição dos luxos nas redes sociais e na Netflix não estará a agradar a Cristiano Ronaldo, noticia um jornal espanhol.

Desde que, há um ano, começou a ser vista na primeira temporada do documentário “Soy Georgina”, da Netflix, a andar de avião privado, a assistir a Grandes Prémios de F1 ou a frequentar as melhores lojas de luxo (do mundo) que a vida de Georgina Rodríguez passou a ser, ainda mais, escrutinada – além das redes sociais, onde a empresária hispano-argentina expõe (quase) tudo.

A exibição dos luxos continua na segunda temporada de “Soy Georgina” e, segundo um jornal espanhol, Cristiano Ronaldo não estará a gostar da imagem que a namorada anda a passar para o mundo e já terá chamado a atenção da antiga lojista de um espaço comercial em Madrid, noticia o “Mundo Deportivo”.

O diário adianta, ainda, que o “capitão” da Seleção Nacional não aprova a alegada “mudança radical” no comportamento de “Gio”, como é chamada pelos amigos, que terá “largado a humildade” e ficado “egocêntrica”.

Uma notícia que coincide com as palavras de um ex-colega de Georgina Rodríguez: “Ela mudou-se para ambientes com muito dinheiro. Sim, é verdade que ela vivia num apartamento muito pobre, muito barato, mas sempre quis dar um passo em frente, sempre quis crescer e quando conheceu o Cristiano foi a sua oportunidade de estrelato”.

Antes, já Tamara Gorro, ex-mulher do antigo jogador do Benfica Garay tinha criticado a empresária publicamente: “Não se pode dizer ‘eu mostro aos meus filhos vídeos de crianças pobres’ e depois mostrar-se a gastar 30 mil euros numa loja”, referiu a “socialite” no programa “Y Ahora Sonsoles”.