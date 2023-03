Alexandra Lencastre adia estreia como DJ

Depois de muita expetativa nos últimos dias, Alexandra Lencastre adiou a estreia como DJ no espaço Purex, no Bairro Alto, em Lisboa.

As expetativas dos fãs eram muitas mas ficaram, para já, adiadas: ao contrário do que estava previsto, Alexandra Lencastre já não se vai estrear como DJ esta quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no espaço Purex, no Bairro Alto, em Lisboa.

“A mulher deve ser sempre celebrada. Sem música não há vida. Desafio aceite. Mas tenho que me preparar. Esta é uma ciência que desconheço”, admitiu a atriz nas redes sociais.

“Ficou o apetite e o espanto pela vossa reação. Obrigada”, acrescentou.

“No início da primavera prometo uma noite no mesmo Purex que agora me anunciou com tanto entusiasmo. Mas o trabalho que tenho esta semana e a minha dedicação à profissão que tenho todos os dias leva-me a não poder estar convosco amanhã. Viva la vida”, concluiu Alexandra Lencastre.