Alexandra Lencastre arrasa a SIC… outra vez: “Nunca me senti em casa”

Depois das palavras críticas para a SIC, no direto da gala da TVI, neste domingo à noite, Alexandra Lencastre voltou a visar o canal em conversa com os jornalistas.

Alexandra Lencastre criticou a SIC, em direto, na transmissão da gala “Palácio das Estrelas”, da TVI, neste domingo à noite e, no final do evento, que decorreu em Queluz, conversou com os jornalistas e manteve o discurso.

“Nunca senti que tinha grandes papéis. Nunca me senti em casa”, disse a “diva” das novelas, citada pelo site “Flash”. “Nunca senti que tinha um desafio como atriz. Senti-me desvalorizada. Tenho quase 40 anos de carreira e não estava a fazer nada de jeito”, disse ainda.

A saída da SIC aconteceu porque “não estava a ter as oportunidades de trabalho que tinham sido prometidas”. “Ou as que tinha não estavam a ser concretizadas. São decisões que não me pertencem. Mas senti-me um bocadinho excluída”, criticou.

José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, foi essencial no regresso de Alexandra Lencastre ao canal: “Com ele voltei a acreditar que era capaz. O Zé Eduardo sempre foi muito importante na minha vida e ele quando tenho algum problema na minha vida falo com ele, e a ele eu oiço”.