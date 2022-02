Alexandra Lencastre assinala aniversário da filha com fotografia especial

Alexandra Lencastre recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, 10 de fevereiro, para assinalar o aniversário de Margarida Bakker, a sua filha mais velha.

A também atriz completa 26 anos de vida e a mãe não podia estar mais orgulhosa. A intérprete, de 56 anos, partilhou uma imagem especial da filha e escreveu: “Feliz aniversário à minha menina especial”.

Vários seguidores aproveitaram para deixar uma mensagem de parabéns para a filha da artista. Destaque para o comentário de Diogo Infante: “Feliz aniversário” seguido de vários emojis em forma de coração.

Alexandra Lencastre é ainda mãe de Catarina, de 23 anos. As irmãs são fruto do relacionamento já terminado com o produtor de televisão Piet-Hein Bakker.

Recorde-se que, recentemente, Margarida Bakker revelou já ter sido ameaçada por “um grande canal”. “Já ando nesta luta pela igualdade de oportunidades e/ou, pelo menos, respeito pela formação/experiência há algum tempo… cheguei a ser contactada pelos advogados de um dos ‘grandes canais’ a ameaçarem-me com processos caso a ‘polémica nas redes não terminasse”, confessou.