Alexandra Lencastre mostra-se divertida nos bastidores de “Amor, Amor” (SIC)

Alexandra Lencastre mostrou-se divertida durante as gravações da segunda temporada da novela “Amor, Amor” (SIC), ao lado de colegas que lhe “enchem o coração”.

A atriz, de 55 anos, está (finalmente) a gravar os episódios da nova temporada da trama que tem como protagonistas Romeu Santiago (Ricardo Pereira) e Linda Sousa Ribeiro (Joana Santos).

“É bom trabalhar com pessoas que nos enchem o coração. Em breve… na SIC”, escreveu a intérprete num vídeo que publicou no perfil de Instagram, em que surge com Rogério Samora e Luísa Cruz.

Lembre-se que Alexandra Lencastre deveria ter integrado o projeto mais cedo, no entanto, acabou por invocar problemas pessoais para não participar numa primeira instância e numa segunda ocasião esteve infetada com covid-19.

A artista confessou, em abril, ter ficado com medo de desiludir o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira. “Estou cheia de medo, porque foi um ano complicado, pois estive doente duas vezes e foi muito chato porque era uma grande aposta e falhei duas vezes”, referiu, na altura, à revista “TV 7 Dias”.

Atualmente, o público pode acompanhar a primeira temporada de “Amor, Amor”, na SIC, depois do “Jornal da Noite”, às 21h55.