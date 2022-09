Alexandra Lencastre confessa ter abraçado um novo estilo de vida: “Senti que era essencial”

Alexandra Lencastre admitiu que está cansada de ser figura pública há 38 anos e optou por mudar o seu estilo de vida. A intérprete revelou estar a aprender a fazer meditação.

A atriz, de 56 anos, abriu o livro e contou que se encontra numa fase mais tranquila e de amadurecimento em que se aventura à descoberta da sua “criança” interior num caminho espiritual.

“Estou numa fase mais tranquila, estou numa fase em que estou a amadurecer. Estou numa pesquisa mais séria. Está muito na moda de falar nas coisas espirituais e seguir o caminho da luz e descobrir a criança que há dentro de nós e acarinhá-la”, disse, aos jornalistas à margem da apresentação da nova temporada da SIC, no Capitólio, em Lisboa.

A profissional da estação privada revelou estar num processo de aprendizagem para se conhecer melhor e estar mais equilibrada. “Estou a aprender a meditar. Estou num processo de aprendizagem para me conhecer melhor, para me saber defender, para não me stressar tanto, nem os outros”, referiu.

Alexandra Lencastre assumiu que esta mudança foi “essencial”. “Senti que era essencial. Senti, de certa forma, que tem sido essencial diversos amigos que me têm apresentado diversas pessoas que não são do meio. É muito refrescante. No meio desta gente eu não me sinto um cromo”, desabafou.

Há mais de três décadas como figura pública, a atriz confessou que precisava de descanso. “São 38 anos, como figura pública. Pronto, às vezes, estou um bocado cansada”, afirmou, referindo que já está com vontade de voltar ao trabalho.