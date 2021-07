Alexandra Lencastre emociona-se ao recordar Pedro Lima

Alexandra Lencastre foi uma das figuras da SIC a marcar presença no programa “Central de Natal”, e ouviu os desabafos de vários telespetadores. Num deles recordou o ator Pedro Lima.

Alexandra Lencastre, Noémia Costa, Bento Rodrigues, Bárbara Guimarães ou Marco Paulo foram algumas das caras conhecidas que neste domingo estiveram a ouvir desabafos ou, simplesmente, a conversar, ao telefone, com os telespetadores da SIC, no programa “Central de Natal”.

A atriz ouviu mesmo uma telespetadora que admitiu sofrer de ansiedades e depressão, o que a fez lembrar o amigo e antigo colega de representação Pedro Lima que, recorde-se, morreu no início do verão na Praia do Abano, em Cascais.

“Era um homem simples, corajoso. Dava o peito às balas. Era bonito, uma família linda, tinha bom gosto”, começou por lembrar Alexandra Lencastre.

“Era saudável. Era uma ótima contracena, um ótimo ator, uma ótima companhia de bastidores que é o Pedro Lima”, concluiu a “diva” das novelas que a SIC foi buscar este ano à TVI.