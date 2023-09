Alexandra Lencastre fala sobre a mãe: “Tenho feito de tudo para não a perder, embora a sinta longe”

Alexandra Lencastre esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, na qual abriu o coração acerca da mãe, que foi diagnosticada com demência.

A mãe de Alexandra Lencastre foi diagnosticada com demência. Em conversa com Manuel Luís Goucha, a atriz contou como lida com a situação.

“Tenho feito de tudo para não a perder, embora a sinta longe. Já não me reconhece. É muito difícil explicar, não há preparação, e quem lida com doenças do foro neurológico também precisa de ser cuidado”, começou por contar, acrescentando que, neste momento, a progenitora “está com uma idade mental de três, quatro anos”.

“Temos momentos muito engraçados, muito cómicos, em que ela de repente sai com frases inesperadas e que não tem nada a ver com a pessoa que ela sempre foi, mas também mantenho-a muito segura e, por isso, viver com ela, mesmo sendo pesado é tão doce que eu voltaria a tomar a mesma decisão”, referiu.

No que diz respeito ao pai, Alexandra disse: “Sabe de tudo. É bastante charmoso! É muito agradável conhecê-lo!”, no entanto e, por ter sido militar, a filha explicou que Jacinto Pedrosa é “duro, rígido”.