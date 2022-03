Alexandra Lencastre faz “escapadinha” aos Açores: “Adorei e aconselho”

Alexandra Lencastre tirou uns dias de descanso e fez uma “escapadinha” nos Açores, onde visitou uma das ilhas pela primeira vez.

Recuperada da covid-19, vírus que a levou a não participar nas gravações da novela “Amor, Amor”, da SIC, como estava previsto, Alexandra Lencastre continua a apresentar o programa “Irresistível”, na SIC Mulher e, recentemente, descansou uns dias nos Açores.

“Estive pela primeira vez na maravilhosa ilha de São Miguel. Adorei e aconselho. Vamos conhecer o que é nosso. Espero voltar em breve!”, prometeu.

A atriz e apresentadora, recorde-se, admitiu que se sente em dívida com Daniel Oliveira e com a SIC, depois de falhar compromissos, primeiro por precisar de descanso e, mais recentemente, pela infeção com o novo Coronavírus.