Alexandra Lencastre posa em biquíni aos 57 anos

A atriz Alexandra Lencastre mostrou as curvas nas redes sociais, após “dia de trabalho intenso”.

A aproveitar o calor que tem feito, Alexandre aproveitou para dar um mergulho depois de um dia de trabalho e posou para as redes sociais de biquíni.

“Sem filtros e sem maldade! Um mergulho rápido depois de um dia de trabalho intenso”, escreve na legenda.

A caixa de comentários encheu de elogios à atriz. “A nossa mistura de Meryl Streep com a Kim Basinger”, “A melhor atriz portuguesa depois do 25 de Abril”, “Gostosa” e “Assim o meu coração não aguenta” foram alguns dos comentários tecidos na imagem de Alexandra.

Alexandra Lencastre tem estado no meio de rumores, que aumentam consistentemente, sobre a sua ida para a TVI. E, apesar de todas as especulações, a atriz deverá contracenar com Fernanda Serrano na nova novela do quarto canal.

A atriz falou sobre mudanças recentemente no seu Instagram, que fez o público associar aos rumores de mudança de canal: “Que bom tem sido experienciar novos contactos, novos projetos e novas apostas. Com uma pequena ajuda dos meus amigos maravilhosos. Nas próximas semanas vão conhecer algumas dessas mudanças…”.