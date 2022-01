Alexandra Lencastre preocupa fãs com frase enigmática e pede desculpa

Depois de ter preocupado os fãs ao partilhar nas redes sociais uma frase enigmática, Alexandra Lencastre fez um esclarecimento e pediu desculpa.

A atriz partilhou no Instagram, esta segunda-feira, 28 de dezembro, uma fotografia da modelo Stella Tennant, que morreu a 22 de dezembro, aos 50 anos, referindo na publicação que irá visitá-la “em breve”.

No entanto, os fãs entenderam a frase como um pedido de ajuda. “A Alexandra está a pedir ajuda. Quem estiver mais perto dela, por favor deem-lhe a mão”, sublinhou uma internauta.

“Não Alexandra, não vai ter com ela. A Alexandra vai ter com as suas filhas, os seus pais e os seus amigos mais próximos. E se precisar, eu sou psicóloga e também podemos ir fazer terapia na esplanada a beber um belo café. A vida é bela e tudo tem solução, menos a morte”, afirmou outra.

Também Ana Marques respondeu a Alexandra Lencastre. “E tu deixa-te de parvoíces mulher… Lembra-te que ainda vamos contracenar juntas em japonês”.

Contudo, a artista esclareceu, posteriormente, a polémica, pedindo desculpa pela preocupação. “Peço desculpa por ter causado esta preocupação… Não era minha intenção… Mas, de facto, podia perceber-se outra coisa”, afirmou.