Alexandra Lencastre sai de “Amor, Amor”, mas já tem outro projeto na SIC

Alexandra Lencastre vai abandonar a novela da SIC “Amor, Amor”, algo que já estava previsto no guião. Segue-se um novo projeto.

Vai, ou não, abandonar a novela? Nos últimos dias, algumas notícias garantiram que Alexandra Lencastre tinha deixado a segunda temporada de “Amor, Amor”. Daniel Oliveira garante que tal ainda não aconteceu, mas vai suceder, explicou o responsável da SIC.

“Aconteceu o mesmo com a Maria João Bastos e a Rita Blanco. Os guiões são escritos e quando se diz que alguém vai sair da novela é porque isso já estava previsto há muito tempo, o caso da Alexandra é igual”, defende.

“Ela grava ainda em agosto, a novela acaba as filmagens por volta de setembro/outubro, portanto a Alexandra sai antes do final. Ela tem um projeto pensado na ficção, não está a prepará-lo, mas sabemos o que queremos para os diferentes atores, algo que até há dois meses, com a pandemia, não tínhamos como certo”, rematou Daniel Oliveira.