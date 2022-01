Alexandra Lencastre volta à RTP… por uma noite

Alexandra Lencastre voltou à RTP para participar no programa “Depois Vai-se a Ver e Nada”, conduzido pelo apresentador José Pedro Vasconcelos.

A atriz, que trocou a TVI pela SIC, ficou contente com o seu regresso à estação pública para ser convidada do “talk show”. No perfil de Instagram, a intérprete mostrou que se divertiu muito.

“Logo à noite com o José Pedro Vasconcelos no seu belíssimo programa que ele conduz que é uma maravilha e tem uma equipa maravilhosa da Warner e na próxima imagem faço os agradecimentos todos!” começou por explicar Alexandra Lencastre.

“Diverti-me muito aqui e em estúdio na Valentim de Carvalho e assim volto a RTP por uma noite”, escreveu.

https://www.instagram.com/p/CBoLN9YHdNp/

